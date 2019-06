Syrische Kinder dürfen in der Schweiz bleiben

Mehrmals berichtete diese Zeitung letztes Jahr über das Schicksal der Syrerin R. O.*. Diese flüchtete im Jahr 2015 im Rahmen eines Familiennachzugs von ihrer Heimat in ein nordeuropäisches Land, wo sie gemäss eigenen Angaben von ihrem Ehemann derart misshandelt wurde, dass sie eine weitere Flucht als einzigen Ausweg sah. Mit ihren zwei jüngeren Kindern (heute 13 und 10 Jahre alt) reiste sie in die Schweiz und landete im Durchgangszentrum Bärgsunne in Hondrich.