Töfffahrer mit 156 km/h erwischt

Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen betreffend Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatte am Vortag am Susten- und Grimselpass gezielt Verkehrskontrollen durchgeführt. Von 1816 gemessenen Fahrzeugen waren rund 100 zu schnell unterwegs.