Top4-Skipass im kommenden Winter ohne Schilthorn

Mehr als eine Million Skifahrer

Die Jungfrau Ski Region verzeichnete 2018/2019 über eine Million «Skier Visits». «Nach dem herausfordernden Start in die Wintersportsaison 2018/2019 konnten über die Festtage und in der Hauptferienzeit in der Jungfrau Ski Region mehr ‹Skier Visits› registriert werden als in der letzten Saison», teilen die Verantwortlichen mit. «Zum positiven Resultat trugen nicht zuletzt das langanhaltend schöne Wetter und die hervorragenden Schneebedingungen im Februar bei.»

Die Jungfrau Ski Region besteht aus den Teilskigebieten Grindelwald-First, Kleine Scheidegg-Männlichen und Mürren-Schilthorn. «Grindelwald und Wengen verzeichnen den grössten Besucherzuwachs», heisst es in der Mitteilung. Im Gebiet First konnten gegenüber der Vorjahressaison 6,2 Prozent mehr Wintersportler registriert werden, im Gebiet Kleine Scheidegg-Männlichen waren insgesamt 607'333 Gäste, was einer Zunahme von 7,6 Prozent entspricht. In Mürren wurden für das Schilthorngebiet 226'807 «Skier Visits» (+1,9 Prozent) verzeichnet. (pd)