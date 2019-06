Uferweg-Klassiker am Thunersee wird aufgewertet

Betreuungsgutscheine werden im August 2020 eingeführt

«Ihr habt Gelegenheit, ein familienpolitisches Signal zu senden. Der Gemeinderat sieht im Betreuungsgutscheinsystem eine grosse Chance», weibelte Anna Fink (EVP) eingangs der GGR-Debatte. Von links bis rechts ging man mit der Sozialvorsteherin einig, dass der Systemwechsel bei der familienergänzenden Betreuung eine gute Sache ist. «Wir müssen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern», meinte etwa die SVP (Urs Eggerschwiler). Oder die SP (Roland Müller): «Wenn der Markt spielt und die Zahl der Plätze grösser wird, bedeutet das auch, dass mehr Kinder in geordneten Strukturen aufwachsen können.» Mit dem Wechsel wird die bisherige Subventionierung von Kita- und Tageselternplätzen abgelöst. In Spiez soll das, so will es der GR, per 1. August 2020 geschehen. Auch will der GR keine Limitierung der Gutscheine, was allseits gelobt wurde. «Darauf ist zwingend zu verzichten», unterstrich das FS/GLP (Susanne Maibach). «Das Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann man nur erreichen, wenn nicht limitiert wird.» Einstimmig beschloss der GGR, dass sich Spiez am System beteiligt und die Ausgabe der Gutscheine nicht limitiert wird. Er bewilligte auch die jährlich wiederkehrenden Kosten ab 2021 von rund 52'000 Franken (inkl. 20-Prozent-Stelle) sowie den einmaligen Mehraufwand für 2020 von 32'000 Franken. Der GR wird dem GGR ein Reglement zu den Betreuungsgutscheinen vorlegen. (jss)