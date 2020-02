Vertraut und doch immer wieder neu Die neue Scherenschnittausstellung im Galerierestaurant Hüsy in Blankenburg zeigt Bilder von Anne Rosat und Ueli Hauswirth. Lotte Brenner

Ein typischer Scherenschnitt von Ueli Hauswirth. Lotte Brenner

Auf den ersten Blick altvertraut, und doch werden immer wieder neue Impulse sichtbar. An der Vernissage hielt der Galerist Jürgen Glatz ein kurzes Plädoyer auf die Scherenschnittkunst: «Hervorragende Künstlerinnen und Künstler beleben seit Jahrhunderten dieses Kunsthandwerk. Diese Tradition wurde in all den Jahren gepflegt und weitergeführt.» In diesem Sinne wählte er für die diesjährige Winter/Frühlings-Ausstellung zwei ihrer bekanntesten zeitgenössischen Vertreter.

Jürgen Glatz führte die Beliebtheit dieser Volkskunst vor Augen, indem er auf die vielen Gebrauchsgegenstände im Alltag aufmerksam machte, die mit Scherenschnitten verziert sind. Dass die Preisliste, die im Galerierestaurant Hüsy aufliegt, die Bilder ohne Titel aufführt, ist Beweis dafür, wie sehr die Darstellungen für sich selbst sprechen. Der Betrachter durchlebt ganze Geschichten.

Voller Herz und Gemüt

Anne Rosat, die sich im In- und Ausland einen Namen gemacht hat, sprüht vor Lebenskraft. Ihre Bilder sind bunt, die Motive voller Herz und Gemüt. Neben ihren farbenfrohen Scherenschnitten stechen auch solche in Silber und Gold – edelmetallische Schönheiten, wahrhaft fürstlich – ins Auge. Die 85-jährige, in Belgien geborene Anne Rosat wohnt seit 1958 in der Schweiz und begann 1969 erste Scherenschnitte anzufertigen, die sie vorerst in der Deutschschweiz zeigte. Es folgten Ausstellungen im Ausland, unter anderem in Paris und New York, doch zieht es sie stets in unsere Gegend. Und sie überrascht mit immer neuen Ideen.

Ueli Hauswirth, 1944 in Saanenmöser geboren, lebt heute in Zweisimmen. Seine traditionellen Schwarzweissdarstellungen zeigen unverkennbar seine Handschrift. Neue Bilder zeugen auch bei ihm von unermüdlicher, steter Arbeit. Seine Motive kommen aus der Natur, seine Vorliebe für Tiere fällt auf. Wohltuend lockert er die Szenen mit wunderbar in feinste Verästelung ausgearbeiteten Bäumen auf. Auch Hauswirth schaut bereits auf über 100 Ausstellungen zurück und bereichert die Szene doch immer wieder neu.

Die Ausstellung im Hüsy Blankenburg dauert bis am 12. April und ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 zu besichtigen.