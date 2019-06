Von Känel auch am Ziel

In einem Pulk von acht Mann waren sie am Sonntag beim zweitletzten Kontrollpunkt in St-Hilaire vorbeigestürmt, die Athleten zwischen den Rängen fünf und zwölf des 9. X-Alps, des längsten Gleitschirmrennens der Welt von Salzburg nach Monaco. Und mittendrin der Frutiger Patrick von Känel.