Weltbeste Hits brillant gesungen

«Mamma Mia» von Abba riss das Publikum beinahe vom Hocker. «Mamma mia!», rutschte es auch dem Präsidenten Hugo Wilhelm heraus, als er den Publikumsaufmarsch in Spiez sah: «Bereits in Frutigen hatten wir unerwarteterweise 120 Gäste, hier sind es gut 400. Das ist ja unglaublich», sagte er völlig verblüfft.

Ein Höhepunkt war ohne Zweifel das 15-minütige Medley mit Andrew-Lloyd-Webber-Melodien. Vom rasanten Start mit «Jesus Christ» über «Don’t Cry for Me Argentina» endete der musikalische Querschnitt mit «Phantom of the Opera». Glanzpunkte setzten die Solistinnen Christina Ammann und Claire Compos. Die routinierte Band mit Doychin Raychev am Piano, Gérald Mettraux am Bass und Andreas Schmid am Schlagzeug sorgte mit virtuoser Spielfreude für Hochstimmung.

Gänsehaut bei den Soli

Ein Genuss waren zudem die Einlagen von Daliah Reinhard am Cello. Sonja Kropf und Simon Gassmann schmückten «Chariot» solistisch aus. Die Solostimmen von Samara Brunschwiler und Yvonne Reinhardt erzeugten Gänsehaut. Noch intensiver jedoch «Dr Stärn vo Bärn» aus «Dällebach Kari», welchen die Joy Singers den Gästen als Zugabe intonierten. Für die Moderation sorgte Christina Ammann.

Für die Chormitglieder geht es demnächst mit der Oberstufenschule Aeschi in die Proben für die Weihnachtskonzerte in Spiez und Aeschi. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen, geprobt wird montags im Solina Spiez.