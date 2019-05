Weniger Strom und das Ende einer Odyssee

«Mit der Leckage an der Bidmi-Druckleitung hat sich dann aber das Blatt gewendet», hält Dorfschreiber Stefan Meier in seinem Bericht fest. Entsprechend habe man beim Stromverkauf an Dritte das Ziel nicht erreichen können. «Dafür ist der Energieumsatz dank den Tarifanpassungen leicht angestiegen.»

Gesamthaft seien die Entgelte des Elektrizitätswerks 6,5 Prozent unter Budget geblieben. Insgesamt produzierte die Alpen Energie rund 15,2 Millionen Kilowattstunden Strom. Bei der Wasserversorgung sei der Umsatz im Budgetplan und bewege sich auf dem Niveau der Vorjahre.

Die Alpen Energie erwirtschaftete 2018 rund 5,519 Millionen Franken – 347'000 Franken weniger als budgetiert, aber 646'000 mehr als im 2017. Unter dem Strich weist das Unternehmen einen Gewinn von 8210.32 Franken aus.

Die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden. Man habe trotz des trockenen Herbsts und der Probleme mit der Leckage der Druckleitung fast alle Zielvorgaben des Budgets erreicht und einen «erfreulichen» Ertragsüberschuss erzielt.

Neue Konzession in Sicht

«Das Ende der Odyssee ist in Sicht» – unter diesem Titel ist der Konzessionserneuerung ein eigenes Kapitel an prominenter Stelle im Jahresbericht gewidmet. Die erfolgreiche Neukonzessionierung sei heute in Griffnähe, hält darin Dorfrat Andres Fankhauser fest.

«Eine seit dem Jahr 1995 andauernde Geschichte neigt sich dem Ende zu.» Da sich in dieser langen Zeit das energiepolitische Umfeld «mehrmals drastisch» verändert habe, sei man gezwungen gewesen, «flexibel zu reagieren und das Konzessionsprojekt immer wieder anzupassen».

Das aktuelle Projekt trage einem harten Marktumfeld Rechnung. Die Konzession für das Trinkwasserkraftwerk Reutiberg sei erteilt, man dürfe mit der Erteilung für die Kraftwerke Meiringen I und II im Spätsommer rechnen. Dass Erneuerungsbedarf vorhanden sei, habe die erwähnte Leckage gezeigt. Seither stehe das Kraftwerk Meiringen II still. (sgg)