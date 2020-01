Wenn ein Formel-1-Fahrer auf Skiern Rennen fährt

Die stellenweise vereiste und entsprechend schnelle Rennstrecke, auf der Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometer gemessen wurden, forderte ihre Opfer: Sieben Verletzte wurden mit dem Rettungshelikopter ausgeflogen.

Für Triumphe sorgten die Einheimischen. Der Oberwalliser Vorjahressieger Mathias Salzmann war am Samstag knappe zwei Minuten unterwegs, als Ruedi Brawand an ihm vorbeizog. Der 26-jährige Grindelwalder Seilbahn-Mechatroniker erreichte das Ziel nach 9,5 Kilometern als Tagesschnellster, knappe zwei Sekunden vor dem Schwyzer Roman Schuler.

Schuler, im Kombinationslanglauf am Mittwoch 15., überzeugte im Riesenslalom am Donnerstag und auch in der Abfahrt mit je einem zweiten Rang: Das brachte ihm seinen ersten Sieg in der Superkombination ein.

Der sechsfache Kombinationssieger Oliver Zurbrügg aus Lauterbrunnen hatte im Riesenslalom am Donnerstag keine einwandfreie Fahrt, verlor in der Abfahrt auf Schuler fast eine halbe Minute und wurde Zweiter.

Der achte Inferno-Triumph für Marianne Rubi wurde knapp: Die 37-jährige Grindelwalderin liess Nicole Bärtschi (Buttisholz) um 62 Hunderstelsekunden hinter sich, und Chemmy Alcott blieb nur 82 Hunderstel zurück.

Judith Graf verlor ihr Langlauf-Polster beim Riesenslalom: zehn Sekunden auf die ungestüm angreifende Alyssa Schumacher. Die 24-jährige Grindelwalderin fuhr in der Abfahrt auf den siebten Platz. In der Endabrechnung lag Graf sieben Wertungspunkte vorne und feierte ihren zehnten Kombinationssieg in elf Jahren.