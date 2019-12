Unter dem Motto «Wer in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine Spuren» feierten die Absolventinnen des Herbstkurses 2019 den Abschluss der fünfmonatigen modularen Ausbildung am Inforama Berner Oberland in Hondrich.

«Alles zusammen geteilt»

Das Miteinander wurde von Schulleiterin Zita Thoma gewürdigt: «In der Herbstkursfamilie, wie sich die Klasse selber bezeichnete, hat jede Frau gewusst, dass sie mit allem, was sie mitbringt, einen Platz in der Gruppe hat. Verbindungen und Freundschaften sind gewachsen, allem, was das Leben mit sich bringt, wurde Raum gegeben und alles zusammen geteilt», sagte Thoma.