Der Niesen wurde am vergangenen Donnerstag zur Open-Air-Bühne. An der zweiten Austragung der Seaside Session spielten die Thuner Band Frost & Fog sowie die Zermatter Wintershome auf der Terrasse des Berghauses Niesen Kulm vor rund 250 Gästen. Das Sextett Wintershome war überwältigt von der Stimmung und der Atmosphäre auf dem Niesen. «Wie auf einem anderen Planeten» fühle es sich an, auf dieser Bühne zu stehen – mit dem Sonnenuntergang im Rücken und dem Aufgang des Mondes im Blick.