Wie Pfadi auf dem Wasser

Schon von weitem sind die grossen Fahnen mit den verschiedenen Kantonswappen zu sehen und gleich dahinter ein grosses Zelt mit vielen Bänken und Tischen. Es ist der Eingang zum Lager der Jungpontoniere, die sich in diesem Jahr schon zum 63. Mal auf dem Areal der Vigier Beton und Creabeton AG in Einigen am Thunersee treffen.