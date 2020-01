Winterstille im Lombachtal

Prachtvolle Gebirgskulisse

Von der Postautohaltestelle Beatenberg-Waldegg steigt man zunächst auf der Strasse Richtung Habkern auf, zweigt nach einigen Dutzend Schritten von dieser ab und folgt weiter aufsteigend dem Waldrand gegen Amisbüel. In nur noch leichtem Anstieg geht es nun an sonnengebräunten Chalets und Scheunen vorbei dem Hang entlang, während weiter oben Snowboarder und Skifahrer ihre Schwünge ziehen. Wundervoll ist die Bergkulisse, die vom harmonischen Ensemble von Eiger, Mönch und Jungfrau dominiert wird.

Kirchlein von Habkern

Der gepfadete Winterwanderweg führt der Loipe entlang in den Wald; nach einer Weile zweigt er rechts ab und setzt sich in angenehmem Abstieg fort. Zwischendurch erlauben Lücken im Baumbestand abenteuerliche Tiefblicke ins Lombachtal. Im Gebiet Holzflüe löst Weideland das Waldgebiet ab. Die Aussicht hat sich mittlerweile merklich verändert. Im Osten ragt die steile, bewaldete Rückseite des Harders in die Höhe, dahinter sind der Suggiture und das Augstmatthorn zu erkennen, deren schneebedeckte Nordhänge im Licht der Wintersonne glitzern.

Gegen Norden wird die Rundsicht vom Hohgant abgeschlossen. Mit dem Büelbach wird auch die Gemeindegrenze zwischen Beatenberg und Habkern überquert. Jetzt rückt das von Streusiedlung geprägte Gebiet von Habkern mit dem Kirchlein als optischem Anziehungspunkt ins Blickfeld.

Ein stiller Friede liegt über der winterlich-ländlichen Szenerie. Auf einem Strässchen geht es zum Weiler Bort hinunter, von dort dem Hang entlang praktisch ebenen Weges ins Dorfzentrum von Habkern.

Anreise: Mit dem Postauto nach Beatenberg-Waldegg Rückreise:Ab Habkern/Post mit dem Postauto Route: Beatenberg-Waldegg – Büelbach – Bort – Habkern Wanderzeit: 2 Std. 45 Min. Streckenlänge: 8,3 km Höhendifferenz: 230 m Aufstieg, 380 m Abstieg Schwierigkeit: Leicht Ideale Saison: Dezember bis März