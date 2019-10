«Wir sind immer noch hungrig»

Ein grosses hölzernes Kruzifix an der Wand war das Einzige, was noch an den früheren Zweck des Stöckli neben der Kirche Lauterbrunnen erinnerte, als im Jahr 1979 vier junge Rocker mit ihren Instrumenten dort einzogen. Der erste Hamschter-Übungsraum war früher eine Leichenhalle. «Der Pfarrer war gut auf uns junge Menschen eingestellt», erinnert sich Lori Zurbuchen, «dank ihm durften wir dort proben.»