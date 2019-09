Zu Mitholz-Munitionslager gibts keine unabhängige Untersuchung

Der Bundesrat muss keine unabhängige Untersuchung zum ehemaligen Munitionslager in Mitholz in Auftrag geben. Der Nationalrat hat am Donnerstag eine entsprechende Forderung des Frutiger GLP-Nationalrats Jürg Grossen recht deutlich abgelehnt.

Grossen sprach am Donnerstag im Nationalrat von Prozessmängeln im Nachgang zur tödlichen Explosion von 1947, von unzulänglichem Risikomanagement und von mangelhafter Informationspolitik.

Im VBS habe man gewusst, welches Risiko vom ehemaligen Lager ausgehe, nicht aber in der lokalen Bevölkerung. Es gelte, Vorkehrungen zu treffen, um ähnliche Fälle zu vermeiden, so Grossen weiter.

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Mit 115 zu 69 Stimmen folgte der Nationalrat diesem Antrag und lehnte Grossens Motion ab.

Amherd: Heute weiss man mehr

Eine Risikoanalyse aus dem Jahre 1949 habe ergeben, dass lediglich mit kleinen, auf die Anlage beschränkten Ereignissen zu rechnen sei. Das sagte die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), Viola Amherd, im Rat. Diese Einschätzung sei 1986 bestätigt worden.