Zweiter Anlauf für die Sanierung des Brunnens

«Der Bericht des Baustofflabors Bern bestätigt jedoch, dass es sich um einen gesunden und sehr hochwertigen Beton handle, der weiterverwendet werden könne», schreibt der Gemeinderat in seinem Antrag. Und: «Aufgrund der Ergebnisse der vorgenommenen Kernbohrungen konnte ein Lösungskonzept mit vergleichbarem Stein für die Aussenverkleidung erarbeitet werden, der jedoch nicht mehr zwingend schwarz sein muss.»

«Ambitiös, aber machbar»

Eine Baubewilligungspflicht sei nach Rücksprache mit dem Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli nicht in jedem Fall gegeben. «Massgebend ist, ob und wie stark sich die Farbgebung ändert. Eine Sanierung des Wassersteins im bestehenden Umfang auf den nächsten Sommer ist zwar ambitiös, aber machbar.»

Der Gemeinderat stellt im Weiteren fest: «Dass der Wasserstein auf dem schlechten Untergrund so gut erhalten ist, ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung.» Bei der Konstruktion seien unbestrittenermassen Fehler passiert, die nun bei einer Sanierung ausgemerzt werden könnten. Weitere Details zum Sanierungsprojekt stellt der Gemeinderat für nächste Woche in Aussicht.

Schale abgebrochen

Schon vor sieben Jahren kamen am im Jahr 2003 erbauten Wassersteinbrunnen mehrere Risse zum Vorschein: Einige Platten aus dem schwarzen Ringgenberger Kalkstein, die den Betonsockel umhüllen, waren damals bereits beschädigt.

Am 4. Juli dieses Jahres brach abends an der 35 Meter langen Südwand des «Kunstwerks» die knapp zehn Zentimeter dicke, einen Meter hohe Seitenwand auf einer Länge von rund 15 Metern ab. Die Bruchstelle wurde in der Folge umgehend vom Gemeindebauamt abgesichert und das Wasser des Brunnens abgestellt. Inzwischen wurde die gesamte Brunnenverkleidung entfernt, sodass der Betonriese nackt dasteht.