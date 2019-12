Auto landet nach Selbstunfall auf der Seite

Die Meldung zu einem Unfall auf der Hauptstrasse A5 in Tüscherz ging bei der Kantonspolizei Bern am Sonntag kurz vor 6 Uhr ein. Ein Auto von Biel herkommmend fuhr in Richtung Twann, als es kurz nach dem Dorfkern Tüscherz rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke einer Unterführung prallte. In der Folge wurde das Auto auf die rechte Seite gedreht und kam in der Unterführungsabfahrt liegend zum Stillstand.