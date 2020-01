Auto kommt von Strasse ab und überschlägt sich

In der Gemeinde Wohlen ist am Freitagabend eine 23-jährige Frau mit ihrem Auto von der Strasse abgekommen. Ihr Auto überschlug sich und blieb in einem Acker neben der Strasse stehen. Die Frau wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr zwischen Innerberg und Säriswil, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. In einer leichten Linkskurve kam das Auto von der Strasse ab. Die Feuerwehr musste die Lenkerin bergen, bevor sie ins Spital gebracht werden konnte. Die Polizei sucht Unfallzeugen.