Bernerin kam falschem Polizisten auf die Schliche

Die Kantonspolizei Bern hat am vergangenen Donnerstag einen Betrüger verhaftet, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Der 25-Jährige hatte bei einer Bernerin angerufen und ihr gesagt, er ermittle zu Einbrüchen und sie solle ihm 14'000 Franken zur sicheren Aufbewahrung übergeben. Doch die Frau fiel nicht auf den Trick herein und alarmierte die Polizei. Als der Mann das Geld am vereinbarten Ort abholen wollte, konnten die Einsatzkräfte ihn festnehmen.