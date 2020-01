Bolligen zahlt für den Asthaufen im Garten

Anfang Januar ist in Bolligen eine neue Biodiversitäts-Beitragsverordnung in Kraft getreten. Das heisst, die bisherige Verordnung wurde überarbeitet. «Mit den Neuerungen soll die Biodiversität nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Siedlungsgebiet verbessert werden», so Zuber.

Konkret: Auch Privatpersonen werden nun finanziell unterstützt, wenn sie Aufwertungsmassnahmen zur Förderung der Biodiversität ergreifen. So gibt es einmalige Beiträge für Objekte wie Asthaufen (125 Franken), Strauchgruppen (100 Franken) oder Holzbeigen (150 Franken), soweit sie nach den Vorgaben der Gemeinde errichtet werden.

Projektbeiträge erhält man beispielsweise für die Pflanzung bestimmter Bäume. «Damit wollen wir gewisse Anreize setzen», sagt Zuber weiter. Weniger Steingärten, mehr einheimische Pflanzen. Wenn private Gartenbesitzer Beiträge beantragen, müssen sie die geplanten Massnahmen innerhalb von fünf Jahren umsetzen.

Am 29. Januar führt die Gemeinde eine öffentliche Veranstaltung durch, um über die neue Verordnung zu informieren. Bisher hätten sich erst zwei private Personen dafür angemeldet, sagt Zuber. «Ich nehme an, dass die Beiträge auch künftig vorwiegend von landwirtschaftlichen Betrieben beantragt werden.» Einzelpersonen, Vereine, Firmen oder Gemeindeorgane können die Fördergelder bei der Gemeinde anfordern.