Das Dorf mit dem Hanfduft in der Luft

In der Garage von Ueli Gfeller in Belp riecht es so, wie es in einer Garage nun mal riecht. Nach Motoren, Öl und Pneus. Gfeller verkauft und flickt hier Trikes, dreirädrige Motorräder.

Dann aber stellt sich Gfeller in der Ecke unter ein Abluftrohr. Ein feiner Luftzug mit warmer Luft strömt in die Werkstatt. Diese Luft heizt die Garage auf – und sie riecht nicht nach Garage. «Und, stinkts?», fragt Gfeller. Die Luft riecht ganz leicht nach Hanf.