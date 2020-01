Der Stall, der die Aussicht versperrt

Hinaus aus dem Wald, hinauf auf die Wiese – dorthin, wo die Aussicht atemberaubend ist. Oben auf dem Lisiberg in der Gemeinde Wald breitet sich das Berner Alpenmassiv vor einem aus, von Gantrisch bis hin zu Eiger, Mönch und Jungfrau. Ist das Wetter so schön wie in den letzten Tagen, sieht man sogar hinunter auf den Thunersee.