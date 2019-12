Die Bibliothek kommt in einen Drilling

Die Gemeindebibliothek braucht im Frühling 2020 ein neues Zuhause. Die Eigentümerin der alten Post an der Bahnhofstrasse verlängert den Mietvertrag mit der Ge­meinde nicht. Seit Donnerstagabend steht fest, wohin die Bibliothek – sie wird von den Kornhausbibliotheken geführt – zügeln wird: in die neue Überbauung Drillinge in der Nähe des Bahnhofs. Das Parlament ist dem Antrag des Gemeinderats einstimmig gefolgt, der diese Lokalität empfohlen hatte.