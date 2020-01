Drohender Mann: Polizei setzte Taser ein

Am Mittwoch kurz nach 19.40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich eine Person in Boll möglicherweise selbst gefährde. Auf Grund der unklaren Umstände rückten mehrere Patrouillen an den angegebenen Aufenthaltsort an der Bernstrasse aus. Offenbar war der betreffende Mann bewaffnet. Ebenfalls konnte die Polizei eine Gefahr für Dritte nicht ausschliessen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich ums Haus sowie dessen nähere Umgebung abgesperrt und das Haus evakuiert. Weiter wurden zusätzliche Dienste beigezogen.