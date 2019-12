Ein Värsli am Krankenbett

Der Kalender zeigt den 3. Dezember an. Noch dreimal schlafen, dann kommt der Samichlous.

Nicht aber für Vivien Brenzikofer. Die 10-Jährige hat einen Spezialtermin bei Samichlous und Schmutzli bekommen. Am Nachmittag besuchen sie die krebskranke Vivien in der Kinderklinik im Inselspital Bern. Vivien ist aufgeregt. Aber sie freue sich sehr, sagt sie. Als es dann endlich an ihrer Tür klopft, ist es draussen fast dunkel. Nur ein Augenblick vergeht, und schon stehen der Samichlous und sein treuer Helfer, der Schmutzli, am Krankenbett von Vivien.