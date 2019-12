Juso-Politiker diffamierte SVP- und EDU-Kollegen

Vinzenz Binggeli, 26 Jahre alt, Student und Co-Präsident der Juso Bern, ist schuldig. Mit seinem Facebook-Post, den er vor drei Jahren veröffentlicht hat, hat sich der damalige Lysser Gemeindeparlamentarier der üblen Nachrede schuldig gemacht. Das entschied am Montag Nicolas Wuillemin, Gerichtspräsident am Regionalgericht in Biel.