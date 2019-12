Knatsch um den Weihnachtsbaum

In manchen Gemeinden steht er auf dem Dorfplatz, in anderen vor der Kirche. In Köniz thront der öffentliche Christbaum traditionell im Kreisel beim Bläuackerplatz, praktisch neben dem Gemeindehaus im Herzen von Köniz. Seit 2006 hat der stets stattliche Baum dort in der Adventszeit seinen festen Platz.