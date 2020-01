Künftig kostet das Parkieren

Das heisst konkret: Ab Herbst 2020 soll es in einem festgelegten Bereich weisse Parkfelder mit einer Parkzeitbeschränkung geben. «Die Parkfelder werden sich in der Nähe von grossen Arbeitgebern, Bahnhöfen und der Bernstrasse befinden», so Gemeindepräsident Daniel Bichsel.

Die maximale Parkdauer sei von Montag bis Freitag auf zwei Stunden, bei den Schulanlagen, der Gemeindeverwaltung und beim Friedhof auf drei Stunden beschränkt.

Künftig können Anwohnerinnen und Anwohner sowie örtlich tätige Gewerbebetriebe Parkkarten kaufen und diese bei der Gemeindeverwaltung oder übers Web beziehen. Geplant sind Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten. Wie viel die jeweiligen Karten genau kosten werden, ist noch nicht klar.

Doch: «Mit der neuen Parkplatzbewirtschaftung will die Gemeinde die Anwohner und das Gewerbe bevorzugt behandeln», sagte Bichsel an der Versammlung. Die Massnahme soll das Fremdparkieren verhindern und Quartiere vom Verkehr entlasten.

Das Thema Parkplätze beschäftigt Zollikofen schon seit mehreren Jahren. Bereits 2007 reichte die SP einen Vorstoss ein, um dem freien Parkieren ein Ende zu setzen. Dieser scheiterte allerdings an der bürgerlichen Front, die die Autofahrer nicht mit zusätzlichen Abgaben belasten wollte.

2013 versuchte es auch die GFL. Als am Mittwochabend die Entscheidung fiel, zeigten sich die Linken deshalb erleichtert. Die SP sowie die GFL betonten bei dieser Gelegenheit bereits, dass für sie in einem nächsten Schritt in Frage käme, das Reglement flächendeckend auf die ganze Gemeinde zu erweitern. (ps)