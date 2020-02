Leerwohnungen in Münsingen wurden falsch gezählt

In Münsingen ist der Leerwohnungsbestand höher als bisher bekannt. Am 30. Juni 2019 gab es nicht 91 leere Wohnungen in der Gemeinde, sondern 151. Die Leerwohnungsziffer betrug demnach nicht 1,43 Prozent, sondern 2,38 Prozent. Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat letzte Woche wegen der Veränderung in Münsingen eine Medienmitteilung verschickt und für die ganze Schweiz die korrigierten Zahlen veröffentlicht.