Literaturnobelpreisträgerin Tokarczuk kommt nach Bern

Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk kommt am 19. März nach Bern. Im Zentrum Paul Klee liest sie aus ihrem Werk «Die Jakobsbücher» und nimmt an einer Diskussion teil, wie das Zentrum am Mittwoch mitteilte.

Im erwähnten Buch erzählt Tokarczuk die Lebensgeschichte der umstrittenen historischen Figur Jakob Frank (1726-1791). Geboren als Jude, konvertierte er zum Islam und dann zum Christentum, während er zeitlebens für die Freiheit und Emanzipation der Juden Osteuropas kämpfte.