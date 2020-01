Mehrfamilienhaus stand in Flammen

Kurz vor 22 Uhr am Donnerstagabend brannte es in Biel. Als die Einsatzkräfte – darunter 20 Angehörige der Berufsfeuerwehr Biel – am Einsatzort an der Reuchenettestrasse eintrafen, stand der Dachstock des betroffenen Mehrfamilienhauses bereits in Flammen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen sowie ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde eine Brandwache erstellt.