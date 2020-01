Mit der Schaufel gegen Schneemangel

Es ist ein ruhiger Sonntag, oben beim Skilift Ottenleuebad. Die Bügel hängen ungenutzt am Drahtseil, die weisse Decke darunter ist unberührt. In dieser Saison lief der Lift noch nicht – zu wenig Schnee, zu viel Sonne. Trotzdem läuft etwas in der kleinen Siedlung, einem Teil der Gemeinde Guggisberg. Das Leuebeizli neben dem Skilift hat die Tür weit geöffnet, drinnen riecht es nach Punsch und Suppe. Draussen laden drei Stehtische und ein Campingtisch dazu ein, einen Moment zu verweilen und die Aussicht zu geniessen. Und auf dem Seeli daneben ziehen zwei Jungs mit den Schlittschuhen ihre Runden.