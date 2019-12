Seine Weihnacht leuchtet weit herum

Video: Susanne Keller

Dabei träumt er sich nach Amerika, wo weihnächtliche Beleuchtungsdekorationen an den Häusern ganze Dörfer in Licht hüllen. «An so einem Ort würde ich gerne einmal die Festtage verbringen», sinniert Beat Keist, der als Logistiker arbeitet. Bis es so weit ist, stellt er in seinem Garten diese amerikanische Weihnachtsstimmung nach, und das geht nicht ohne US-Flagge. Bei Beat Keist ist sie aus Lichterketten, wobei ihm wichtig ist, dass Betrachter wissen, warum sie seine Hauswand ziert. Er verweist dazu auf einem Schild beim Eingang: «Die amerikanische Flagge steht nur für die typische US-Weihnachtsbeleuchtung und hat nichts mit meinen politischen oder sonstigen Ansichten zu tun.»

Zur Weihnachtsromantik aus Übersee gehört auch eine Modelleisenbahn. Eine Imitation aus dem amerikanischen Kinderfilm «Polarexpress», welcher übrigens auch zu Beat Keists Adventsprogramm gehört. Die kleine Bahn dreht ihre Runden über den Rasen hinter dem Haus. Passiert auf ihrer Fahrt ein Riesenrad, ein Bahnhofsgebäude und etliche in Lichterketten gehüllte Sträucher. Berieselt wird die Szenerie von leisen Klängen amerikanischer Weihnachtsklassiker, aus einer Lautsprecherbox im Garten. Die Bahnwagen transportieren rote Weihnachtskugeln, es ist das Werk des 9-jährigen Sohnes Noe, der sich wie sein Vater an diesem Firlefanz erfreut. «Weniger Freude daran haben die Töchter im Teenageralter», so Beat Keist. Er versteht es.

Einen Monat lang Vorarbeit

Seit zehn Jahren schmückt Beat Keist Hausfassade und Garten. Am Abend des 25. November betätigt er jeweils das erste Mal die Schalter. Seine Partnerin feiert dann Geburtstag, es ist ihr Geschenk. «Ich bin froh, und es macht es mir natürlich einfacher, dass sie Gefallen an meiner Schwärmerei findet», sagt Beat Keist.

Einen Monat vor dem Start holt er das Dekomaterial aus dem Keller. Entwirrt Lichterketten und beginnt mit der Installation. Teils wird er dabei von Bekannten unterstützt, etwa dann, wenn der zwei Meter lange Kunststoffsamichlaus in Liegepose auf das Dach der Pergola gehievt werden muss. Die Figur konnte er vor der Entsorgung retten, sie stammt aus dem Fundus eines Warenhauses. So erging es ihm mit den meisten seiner Dekoelemente.