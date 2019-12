Positiv dem Schicksal trotzen

Wenn am Dienstagabend die meisten Menschen mit ihren Familien Heiligabend feiern, wird Yannick Rebsamen an den Unglücksort zurückkehren. «Irgendetwas in mir sagt, dass ich hingehen soll», erzählt er. Vor einem Jahr gelangte er nach dem Feiern in Zürich am Bahnhof auf die Gleise und wurde daraufhin von einem Zug erfasst. Seine beiden Beine mussten amputiert werden, er galt für zwanzig Minuten gar als klinisch tot.