Thomas Hanke tritt nochmals an

Dieses Jahr sind in Muri Parlaments- und Gemeinderats­wahlen. Nun steht fest: Der amtierende Gemeindepräsident Thomas Hanke (FDP) will es nochmals wissen. «Ich trete gern zur Wiederwahl an», sagt der Jurist in der aktuellen Ausgabe der «Lokal-Nachrichten Muri-Gümligen und Allmendingen».