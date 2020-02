Überraschender Rücktritt aus dem Gemeinderat Aus freien Stücken legt Urs Zimmermann sein Amt in der Exekutive von Stettlen per Ende Juni ab. Pia Scheidegger

Gemeinderat Urs Zimmermann (parteilos) tritt per Ende Juni 2020 zurück. In einer Medienmitteilung teilte der Gemeinderat am Mittwoch mit, das Umfeld für die Ausübung seines Amtes sowie die Gestaltungsmöglichkeiten hätten zunehmend nicht mehr seinen Vorstellungen entsprochen.

«Für uns kam der Rücktritt überraschend», sagt Gemeindepräsident Lorenz Hess auf Anfrage. Der Entscheid sei aber nicht auf einen Knatsch im Gremium zurückzuführen. Zimmermann selbst sagt, der Rücktritt sei ihm nicht leichtgefallen. Er gibt in seiner Stellungnahme an, «unterschiedliche Auffassungen und Wertvorstellungen» als andere Personen aus dem Gemeinderat und der Verwaltung gehabt zu haben.

Im Juli 2018 hat Urs Zimmermann das Ressort Finanzen von Gerhard Jakob (FDP) übernommen. Er wohnt seit 26 Jahren in Stettlen und arbeitet derzeit bei der Finanzdirektion des Kantons Bern.