Verdacht auf Norovirus im «Schlössli»

So ist das Restaurant derzeit ebenso geschlossen wie das Therapiebad: «Wir haben schon am Mittwoch alle Reservationen abgesagt und heute entschieden, die Vorsichtsmassnahme zu verlängern.» Trösch hofft, dass sich die Situation bis am Montag entschärft hat. «Wir beurteilen die Lage nun vorzu neu.» Plakate an den Eingängen machen auf die Situation aufmerksam.

Keine Quarantäne

Auch wenn es gerade in Spitälern und Heimen immer wieder zu Ausbrüchen kommt, das Schlössli sei gemäss Trösch nur selten vom Norovirus betroffen. Dennoch ist das Verhalten in so einer Situation klar geregelt. Das Personal muss zum Beispiel Masken tragen und die Kleidung häufiger wechseln als sonst, unter Quarantäne stehe es aber nicht.