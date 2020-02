Verein möchte ein Mandarinli erhalten

Heute stünden die letzten verbliebenden Mandarinli vor einer ungewissen Zukunft, schreibt der Bahnhistorische Verein in einer Mitteilung vom Freitag. Eines der Fahrzeuge möchte der Verein erhalten. Interessierte lädt der Verein am 18. Februar zu einem Informationsabend ein.

Zwei der ausrangierten Fahrzeuge sollen in Afrika ein neues Leben erhalten, genauer gesagt in Madagaskar (mehr dazu können Sie hier nachlesen). Die alten Mandarinli wurden durch die neuen Worbla-Züge ersetzt. Auch sie erstrahlen in leuchtendem Orange.