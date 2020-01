Vier Verletzte nach Frontalkollision

Kurz vor 3 Uhr morgens am Neujahrstag kam es in Mühlenthurnen zu einer Frontalkollision. Wie die Polizei mitteilt, war ein Auto auf der Riggisbergstrasse von Mühlethurnen in Richtung Riggisberg unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Mühlebach geriet das Auto aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte.