Wo die Handwerksbrüder gemeinsam den Becher hoben

Beim Kiesabbau am Vorderberg in Studen kamen 1985 Reste von römischen Gebäuden zum Vorschein. Sie gehörten zu einem bis dahin unbekannten Quartier der römischen Kleinstadt Petinesca, in der Nähe des heutigen Ortes Studen.

Die Fundstelle hat nationale Bedeutung. Bis 1992 führte der Archäologische Dienst des Kantons Bern Rettungsgrabungen durch und legte ein ganzes Quartier frei. Entlang einer rund 240 Meter langen Strasse fanden sich rund ein Dutzend Holzbauten aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., die im 2. und 3. Jahrhundert durch Steingebäude ersetzt wurden.