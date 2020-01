Zwei Autos stossen frontal zusammen

Am Freitagnachmittag sind kurz nach 15.30 in der Unteren Zollgasse in Ostermundigen zwei Autos frontal zusammengestossen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war eine 65-jährige Lenkerin von Ostermundigen in Richtung Ittigen gefahren, als das Fahrzeug in einer Rechtskurve kurz vor dem Dorfeingang Ittigen auf die Gegenfahrbahn geriet. Darauf kam es zu der Frontalkollision.