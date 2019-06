49-Jährige von Kehrichtlastwagen überrollt

Im Bereich der Rehabilitationsklinik (roter Punkt) kam es zum tödlichen Unfall. Quelle: Google Streetview

In Tschugg im Berner Seeland kam es am Montag gegen 13.45 Uhr zu einem schweren Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Kehrichtlastwagen auf einer Zufahrtsstrasse im Bereich der Rehabilitationsklinik unterwegs. Eine Fussgängerin die sich zur gleichen Zeit im Bereich der Zufahrtsstrasse aufgehalten hatte, geriet unter das Fahrzeug, wurde eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt.