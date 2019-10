72-Jähriger nach Unfall im Spital verstorben

Am 13. Oktober war in Moutier ein Autolenker verunfallt. Nach aktuellem Kenntnisstand war das Fahrzeug auf der Rue du Stand in Richtung Rathaus unterwegs gewesen, als es von der Fahrbahn abkam und mit einer Hausmauer kollidierte.

Der Lenker und dessen Mitfahrerin wurden beim Unfall im Auto eingeklemmt und mussten durch Angehörige der Feuerwehr CRISM aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschliessend wurden sie durch zwei Ambulanzteams betreut und schliesslich mit Helikoptern der Rega ins Spital gebracht.