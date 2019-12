81-Jährige nach Unfall verstorben

Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstrasse in Bellmund. Bild: Google Street View

Am späteren Freitagnachmittag ereignete sich in Bellmund ein schwerer Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen überquerte eine 81-jährige Fussgängerin die Hauptstrasse auf Höhe des Fussgängerstreifens, der zwischen den Verzweigungen Beundengässli und Stöcklerengasse liegt. Zeitgleich fuhr ein Auto von St. Niklaus bei Merzligen herkommend in Richtung Port und erfasste aus noch zu klärenden Gründen die Frau, die in der Folge zu Boden geworfen wurde.