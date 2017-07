Dachbrand in Bieler Mehrfamilienhaus

Die Meldung zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der General-Dufour-Strasse in Biel ging der Kantonspolizei Bern am Montagmorgen kurz vor 9.30 Uhr ein, wie sie in einer Medienmitteilung verlauten lässt. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein Teil des Daches in Flammen stand. Der Berufsfeuerwehr Biel gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und in der Folge zu löschen.

Die Bewohner des betroffenen Hauses wurden evakuiert. Eine Person wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht; dieses konnte sie inzwischen bereits wieder entlassen. Eine weitere Person wurde vor Ort medizinisch kontrolliert. Gemäss aktuellem Kenntnisstand wurde indes niemand verletzt.

Gebäude nicht mehr bewohnbar

Das vom Brand betroffene Stockwerk wurde stark beschädigt. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohner konnten durch die Stadt Biel individuelle Lösungen gefunden werden. Der Strassenabschnitt zwischen der Jurastrasse und der Bubenberg-Strasse musste für die Löscharbeiten während mehrerer Stunden gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache sowie dem genauen Sachschaden aufgenommen. (jaw/pkb)