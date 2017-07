Feuerwehr bekämpft Hausbrand in Biel

Ein Leserreporter meldete der Online-Ausgabe von «20 Minuten», dass in der Bieler Innenstadt ein Gebäude in Flammen steht. An der General-Dufour-Strasse hat sich eine starke Rauchentwicklung ereignet, wie mehrere Fotos des Leserreporteres zeigen. Gemäss diesem brenne der Dachstock bereits seit etwa 10 Uhr.

Die Kantonspolizei hat den Vorfall bestätigt und teilt mit, dass sowohl Feuerwehr und Polizei vor Ort im Einsatz stehen. Weitere Infos folgen. (jaw)