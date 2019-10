Bieler Gemeinderätin Barbara Schwickert tritt 2020 ab

Die Bieler Grünen wollen bei den kommunalen Wahlen 2020 die rot-grüne Mehrheit in der Stadtregierung sichern. Die Partei verfüge über fähige Personen für ein Gemeinderatsamt, betonte Parteipräsident Urs Scheuss. Im Stadtparlament will die Partei Sitze dazugewinnen.

Der Parteivorstand führt nun mit Interessentinnen und Interessenten für eine Gemeinderatskandidatur Gespräche. Auch mit den Bieler Sozialdemokraten wollen die Grünen diskutieren, wie die rot-grüne Mehrheit in der Stadtregierung am besten verteidigt werden könnte. Ob es zu einer gemeinsamen Liste kommt, wird an einer Mitgliederversammlung in den nächsten sechs Monaten entschieden.