Bieler Stadtratsmitglieder sollen sich vertreten lassen können

Die Mitglieder des Bieler Stadtrats sollen künftig eine Stellvertretung bestimmen dürfen, wenn sie selber während längerer Zeit nicht an den Parlamentssitzungen teilnehmen können. Das schlägt der Gemeinderat vor.

Er baute eine entsprechende Bestimmung in den Entwurf der neuen Stadtordnung ein. Das Geschäft kommt nun ins Parlament, die erste Lesung ist am 20. und 21. November vorgesehen. Die Volksabstimmung über die definitive Fassung der neuen Stadtordnung ist für den 17. Mai 2020 geplant, wie der Gemeinderat am Mittwoch mitteilte.