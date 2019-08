E-Bike-Fahrer ist nach Sturz verstorben

In der Abfahrt vom Pass Pierre Pertuis stürzte der Velofahrer. Quelle: Google Streetview

Der Mann, der am Montagmorgen in Sonceboz-Sombeval mit seinem E-Bike gestürzt war, ist noch am selben Abend seinen Verletzungen erlegen. Das teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Mann, der mit einem E-Bike von Pierre-Pertuis nach Sonceboz-Sombeval unterwegs gewesen war, in einer Kurve gestürzt.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 66-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Umständen sind gemäss der Polizei im Gang.