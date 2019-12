Ehemalige Grossrätin Villoz-Muamba verstorben

Die ehemalige grüne Grossrätin Féliciénne Lusamba Villoz-Muamba aus Biel ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Villoz-Muamba gehörte dem Berner Kantonsparlament von 2008 bis 2010 an.

Aus gesundheitlichen Gründen gab sie 2010 ihr Grossratsmandat ab. Villoz-Muamba gehörte auch dem Bieler Stadtparlament an. Die gebürtige Kongolesin verstarb am 2. Dezember, wie die Grünen Kanton Bern am Montag bekannt machten.

Im Alter von sechs Jahren kam Villoz-Muamba zu Verwandten nach Brüssel. Dort und in Paris studierte sie Jura. Sie arbeitete unter anderem für für die kongolesische Botschaft in Bern. Nach ihrer Heirat lebte sie mit der Familie in Biel. Villoz-Muamba engagierte sich stark für gesundheitliche, soziale und politische Themen.